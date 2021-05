NHL: Klare Niederlage für Draisaitl und Kahun mit Edmonton

Die Edmonton Oilers mit dem deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl und Nationalspieler Dominik Kahun haben zum Abschluss der regulären NHL-Saison eine klare Heimniederlage kassiert.

Edmonton verlor am Samstag in der Nord-Division 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) gegen die Vancouver Canucks. Draisaitl verbuchte beim Führungstreffer durch Adam Larsson dabei seinen 53. Assist in dieser Saison. Für die Playoffs, die in den anderen Divisionen bereits an diesem Wochenende beginnen, sind die Oilers schon qualifiziert. Gegner in der ersten Runde sind die Winnipeg Jets. Die erste der maximal sieben Partien findet in der Nacht zum Donnerstag statt.

