NHL-Playoffs: Grubauer siegt mit Colorado zum Auftakt

Der deutsche Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist mit Colorado Avalanche erfolgreich in die Playoffs der nordamerikanischen Profiliga gestartet.

Das beste NHL-Team der Vorrunde siegte gegen die St. Louis Blues 4:1 und ging damit in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung. Grubauer trug mit 22 Paraden zum Erfolg der Avalanche bei. Die Treffer erzielten Cale Makar, zweimal Nathan MacKinnon und Gabriel Landeskog. Für St. Louis traf Jordan Kyrou.

Der 29-jährige Grubauer, der schon einen Stanley Cup als Ersatzkeeper mit den Washington Capitals gewann, strebt in dieser Saison als Stammkeeper den nächsten Triumph an. Der Rosenheimer kam bei 39 Vorrunden-Starts mit Colorado zu 30 Siegen. Siebenmal blieb Grubauer dabei ohne Gegentreffer - das war ligaweit Spitze zusammen mit Semjon Warlamow von den New York Islanders.

Neben Grubauer sind aus deutscher Sicht noch Starstürmer Leon Draisaitl und Dominik Kahun mit den Edmonton Oilers sowie Nico Sturm von Minnesota Wild in den Playoffs vertreten.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-639481/2 (dpa)

Statistik zum Spiel