NHL veröffentlicht neuen Spielplan

Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL hat den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht.

Die Spielzeit startet demnach am 12. Oktober mit dem Duell von Stanley-Cup-Sieger Tampa Bay Lightning gegen die Pittsburgh Penguins.

Zudem trifft an dem Tag das Expansions-Team Seattle Kraken in seinem ersten regulären NHL-Spiel auf die zweitjüngste Franchise, die 2017 gegründeten Vegas Golden Knights.

Die Liga kehrt zu einem normalen Saisonablauf mit einer regulären Saison mit 82 Partien pro Team sowie der alten Divisions-Einteilung zurück. Die NHL hatte die gerade abgelaufene Saison aufgrund der Corona-Pandemie auf 56 reguläre Saisonspiele verkürzt und vier neue regionale Divisionen zusammengestellt, die unter sich blieben. Nun wird wieder jedes Team mindestens zweimal gegen jedes andere Team der Liga spielen.

Die Saison soll zwei Freiluftspiele umfassen. Am Neujahrstag 2022 treffen die Minnesota Wild mit dem deutschen Stürmer Nico Sturm auf die St. Louis Blues. Die um ein Jahr verschobene Partie wird im Target Field, der Heimat des Major-League-Baseball-Clubs Minnesota Twins, ausgetragen. Am 26. Februar spielen die Nashville Predators im Stadion des NFL-Clubs Tennessee Titans gegen die Tampa Bay Lightning.

Das All-Star-Wochenende, das in der Vorsaison ausgefallen war, soll am 4. und 5. Februar in Las Vegas stattfinden. Sollte die Liga ihre Spieler zu den Olympischen Spielen in Peking abstellen, würde die NHL danach bis zum 22. Februar pausieren. Die Einigung der Liga mit der Spielergewerkschaft und dem Weltverband steht noch aus.

© dpa-infocom, dpa:210723-99-488245/2 (dpa)

