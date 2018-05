vor 20 Min.

Erstrunden-Aus für Stephens bei Tennisturnier in Nürnberg Sonstige Sportarten

Die amerikanische Tennisspielerin Sloane Stephens scheitert beim Turnier in Nürnberg.

Die topgesetzte Amerikanerin Sloane Stephens ist beim Tennisturnier in Nürnberg schon in der ersten Runde gescheitert.

Die Weltranglistenzehnte unterlag Julija Putinzewa aus Kasachstan mit 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).

Die Partie war am Dienstagabend wegen Dunkelheit abgebrochen worden und dauerte am Ende genau drei Stunden - das war das längste Match der Turnier-Historie. Vor Stephens, die 2017 die US Open gewonnen hatte, hatte Julia Görges (Bad Oldesloe) als Nummer zwei den Achtelfinal-Einzug verpasst.

Von acht gesetzten Spielerinnen schafften es nur Titelverteidigerin Kiki Bertens (Niederlande/3), Sorana Cirstea (Rumänien/6) und die Tschechin Katerina Siniakova (8) in die zweite Runde. Als verbliebene Deutsche musste Mona Barthel am Mittwoch gegen Bertens ran. (dpa)

