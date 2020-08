vor 18 Min.

Etappenplan der Tour de France 2020

Die letzte Etappe der Tour de France endet stets traditionall in Paris.

Die 107.

Tour de France startet am 29. August in Nizza und endet nach 3484 Kilometern wie immer in Paris.

Die Etappen:

Sa., 29.08.: 1. Etappe, Nizza Moyen Pays - Nizza (156 km)

So., 30.08.: 2. Etappe, Nizza Haut Pays - Nizza (186 km)

Mo., 31.08.: 3. Etappe, Nizza - Sisteron (198 km)

Di., 01.09.: 4. Etappe, Sisteron - Orcières-Merlette (160,5 km)

Mi., 02.09.: 5. Etappe, Gap - Privas (183 km)

Do., 03.09.: 6. Etappe, Le Teil - Mont Aigoual (191 km)

Fr., 04.09.: 7. Etappe, Millau - Lavaur (168 km)

Sa., 05.09.: 8. Etappe, Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km)

So., 06.09.: 9. Etappe, Pau - Laruns (153 km)

Mo., 07.09.: 1. Ruhetag in La Charente-Maritime

Di., 08.09.: 10. Etappe, Île d'Oléron Le Château-d'Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré (168,5 km)

Mi., 09.09.: 11. Etappe, Châtelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km)

Do., 10.09.: 12. Etappe, Chauvigny - Sarran Corrèze (218 km)

Fr., 11.09.: 13. Etappe, Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km)

Sa., 12.09.: 14. Etappe, Clermont-Ferrand-Lyon (194 km)

So., 13.09.: 15. Etappe, Lyon - Grand Colombier (174,5 km)

Mo., 14.09.: 2. Ruhetag in Isère

Di., 15.09.: 16. Etappe, La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km)

Mi., 16.09.: 17. Etappe, Grenoble - Méribel Col de la Loze (170 km)

Do., 17.09.: 18. Etappe, Méribel - La Roche-sur-Foron (175 km)

Fr., 18.09.: 19. Etappe, Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km)

Sa., 19.09.: 20. Etappe/Bergzeitfahren, Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km)

So., 20.09.: 21. Etappe, Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées (122 km)

Gesamtlänge: 3484,2 km

