vor 17 Min.

Ex-Finalist Nishikori sagt für US Open ab

Der ehemalige Finalist Kei Nishikori hat seinen Start bei den US Open der Tennisprofis in New York abgesagt.

Das teilten die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers mit.

Der 30 Jahre alte Japaner war zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte bereits seine Teilnahme am von Cincinnati nach New York verlegten Masters-Series-Turnier zurückgezogen. Die US Open sollen trotz der Coronavirus-Pandemie ohne Zuschauer vom 31. August bis zum 13. September in New York ausgetragen werden. Nishikori hatte 2014 das Endspiel in Flushing Meadows gegen den Kroaten Marin Cilic verloren.

