Ex-Weltmeister Kienle Zweiter beim Ironman70.3 in Estland

Ex-Weltmeister Sebastian Kienle wurde Zweiter in Tallinn.

Sebastian Kienle hat beim Ironman70.

3 in Tallinn den Sieg verpasst. In einem wegen der Coronavirus-Pandemie nur wenigen Triathlon-Wettkämpfe in diesem Jahr belegte der Ironman-Weltmeister von 2014 den zweiten Platz.

Kienle benötigte für die 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen 3:41:54 Stunden. Der 36-Jährige aus Mühlacker war 1:45 Minuten langsamer als Gewinner Daniel Bakkegard aus Dänemark. Dritter wurde Andreas Dreitz (31) aus Lichtenfels.

