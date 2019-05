vor 20 Min.

Flensburg scheitert in der Champions League

Der Flensburger Trainer Maik Machulla verliert mit seinem Team 25:29 in Veszprem und scheitert in der Champions League.

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt sind im Viertelfinale der Champions League gescheitert.

Der deutsche Meister verlor das Rückspiel beim ungarischen Vertreter Telekom Veszprem mit 25:29 (13:17). Schon das Hinspiel hatte Veszprem mit 28:22 gewonnen. Bester Werfer der SG war der siebenfache Torschütze Hampus Wanne, für die Gastgeber erzielte Dragan Gajic sechs Treffer.

Auch ohne Jim Gottfridsson, der bei seiner schwangeren Frau in Deutschland geblieben war, startete Flensburg furios. Nach fünf Minuten führte die Norddeutschen 5:0, hatten den Rückstand aus dem Hinspiel fast aufgeholt. Veszprems Trainer David Davis nahm eine Auszeit, doch es dauerte bis zur neunten Minute, ehe dem ungarischen Rekordmeister das erste Tor gelang.

Veszprem bewahrte aber die Ruhe, glich zum 9:9 (20.) und 11:11 (24.) aus. Mit einem verwandelten Siebenmeter zum 13:12 sorgte Gajic in der 26. Minute für die erste Führung der Gastgeber. Flensburg setzte im Angriff auf einen zusätzlichen Feldspieler und wurde bestraft. Bis zum Seitenwechsel bauten die Ungarn den Vorsprung auf vier Treffer aus.

Im zweiten Abschnitt gestaltete Flensburg das Spiel ausgeglichen. Doch das war zu wenig, um das Handball-Wunder und den Einzug in das Finalturnier am 1. und 2. Juni in Köln doch noch zu schaffen. (dpa)

