Zwei Jahre nach Unfall: Chris Froome wieder bei der Tour

Nach zwei Jahren Verletzungspause wird Chris Froome wieder bei der Tour de France starten.

Das Team Israel Start-Up Nation nominierte den viermaligen Gesamtsieger für die Frankreich-Rundfahrt.

"Nach zwei Jahren Abwesenheit von der Tour de France kann ich es kaum erwarten, wieder zurückzukommen", sagte der 36 Jahre alte Radprofi laut Mitteilung des Teams. "Es war eine anstrengende Reise seit meinem Sturz beim Critérium du Dauphiné 2019, aber das war eine meiner größten Motivationen."

Froome war im Juni vor zwei Jahren bei einer Streckenbesichtigung bei der Critérium du Dauphiné schwer verunglückt und hatte mit mehreren Brüchen einige Wochen im Krankenhaus gelegen. Seit seiner Genesung sucht der Brite nach seiner alten Form. Für Israel Start-Up Nation fährt er seit diesem Jahr. Das Tour-Team wird vom Kanadier Michael Woods als Kapitän angeführt.

"Wir haben in Michael Woods einen starken Anwärter, und ich freue mich darauf, für ihn und das Team im Kampf um Paris alles zu geben", meinte Froome. Die Tour de France startet am 26. Juni in Brest und endet am 18. Juli traditionell in Paris.

© dpa-infocom, dpa:210615-99-03693/2 (dpa)

Mitteilung Israel Start-Up Nation