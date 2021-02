12:04 Uhr

French-Open-Siegerin Swiatek gewinnt in Adelaide

French-Open-Siegerin Iga Swiatek hat zum Abschluss der WTA-Turniere in Australien den Titel in Adelaide gewonnen.

Die 19 Jahre alte Tennisspielerin aus Polen entschied das Endspiel gegen die Schweizerin Belinda Bencic in 68 Minuten mit 6:2, 6:2 für sich.

Die deutsche Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund war als einzige deutsche Teilnehmerin in der ersten Runde ausgeschieden. Mit dem Event in Adelaide ging die Reihe der Turniere in Australien zu Ende. In der kommenden Woche stehen die Damen-Turniere in Doha und Lyon auf dem Programm.

© dpa-infocom, dpa:210227-99-616724/2 (dpa)

