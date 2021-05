Starker Quali-Auftakt für deutsche Tennisprofis in Paris

Die deutschen Tennisprofis haben einen guten Start in die Qualifikation zu den French Open hingelegt.

Am Montag gab es im Stade Roland Garros in sechs Partien mit deutscher Beteiligung sechs Siege.

Bei den Damen zogen Anna-Lena Friedsam, Mona Barthel und Tamara Korpatsch in die zweite Runde ein. Bei den Herren meisterten Tobias Kamke, Yannick Maden und Maximilian Marterer in Paris jeweils ihre Auftakthürden. Insgesamt sind in der Qualifikation acht deutsche Herren und vier Damen dabei.

Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am Sonntag. Um im Hauptfeld dabei zu sein, sind drei Siege nötig.

