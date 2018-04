21:14 Uhr

Frodeno und Haug gewinnen Ironman in Kalifornien Sonstige Sportarten

Jan Frodeno hat zum dritten Mal den 70.

3 Ironman im kalifornischen Oceanside gewonnen. Anne Haug machte ebenfalls mit dem ersten Platz den starken deutschen Auftakt perfekt.

Beide gewannen bei dem Triathlon-Rennen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen jeweils in Streckenrekordzeit.

Der zweimalige Ironman-Weltmeister Frodeno setzte sich in 3:45:05 Stunden vor Lionel Sanders durch, dem Zweiten der Ironman-WM im vergangenen Oktober. Der Kanadier kam mit fast vier Minuten Rückstand auf dem äußerst schnellen Kurs ins Ziel. Dritter wurde der ehemalige 70.3-Weltmeister Tim Reed aus Australien (3:53:08).

Frodeno hatte das Rennen bereits 2014 und 2015 gewonnen. 2016 und 2017 hatte Sanders gesiegt, Frodeno war vor einem Jahr nach einem Reifendefekt ausgestiegen. Diesmal zeigte der 36-Jährige eine beeindruckende Leistung, stieg als Führender aus dem Wasser und ließ der Konkurrenz auch in den folgenden beiden Disziplinen keine Chance.

Haug feierte ihren Sieg in 4:12:03 Stunden vor Ex-Weltmeisterin Holly Lawrence (4:16:26) aus Großbritannien und Sarah True (4:21:53) aus den USA. Die 35-jährige Haug stieg erst zur Saison 2017 auf die längeren Distanzen um. Sie gewann in diesem Jahr bereits ein Halbdistanz-Rennen in Dubai, der Sieg in Oceanside war ihr dritter 70.3-Erfolg. (dpa)

