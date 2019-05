vor 23 Min.

Froome-Team präsentiert neuen Hauptsponsor

Unter strengster Geheimhaltung ist der neue Hauptsponsor Ineos beim britischen Top-Radrennstall um den viermaligen Tour-de-France-Sieger Chris Froome präsentiert worden.

Das Chemie-Unternehmen trat am 1. Mai die Nachfolge des Medien-Unternehmens Sky an, ist aber gerade bei Umweltschützern sehr umstritten. So gab es nur eine Teamvorstellung mit wenigen geladenen Gästen in Linton. Der Ort der Präsentation wurde erst kurzfristig bekanntgegeben.

Hinter Ineos steckt der Milliardär Jim Ratcliffe, der den Rennstall um Froome und den aktuellen Toursieger Geraint Thomas mit jährlich 36 Millionen Euro unterstützen soll. Umstritten ist das Unternehmen vor allem wegen der angewendeten Fracking-Methode. "Ineos hat allein in Yorkshire für Gebiete von insgesamt 2000 Quadratkilometern Lizenzen für Fracking", sagte Simon Bowens von der Nichtregierungsorganisation Friends of the Earth der Deutschen Presse-Agentur.

Seit Jahren machen Umweltschützer gegen Ineos mobil. Ratcliffe wies die Vorwürfe zurück. "Ich würde Fracking nicht betreiben, wenn es gefährlich wäre. Alles was man macht, ist Wasser in die Tiefe zu pumpen", sagte der Unternehmer auf der Pressekonferenz.

Die neuen Trikots mit Rot- und Brauntönen, die in Schwarz überlaufen, werden ab 2. Mai bei der Tour de Yorkshire zu sehen sein. "Das wird der Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für uns sein", sagte Teamchef David Brailsford. Umweltschützer haben für das Rennen dagegen Proteste angekündigt. (dpa)

