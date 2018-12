Frühes Aus für Boll beim World-Tour-Finale im Tischtennis

Vier Deutsche im Alexandra Palace: Das gab es noch nie. Das Quartett um das vielversprechende Talent Hopp will den Sport noch populärer machen. Obwohl der Erste bei der WM schon gescheitert ist, lebt die Hoffnung auf eine Premiere.

Darts-WM in London

Weltturnier in Indien

Hockey-Herren schieben Frust nach WM-Aus

Die Weltmeisterschaft in Indien hat für die deutschen Hockey-Herren mit dem 1:2 im Viertelfinale gegen Belgien ein jähes Ende gefunden. Die Entscheidung im Kampf um den Titel müssen sie gefrustet von der WM-Bühne aus verfolgen. Denn die Rückreise steht erst am Montag an.