Frühes Aus für Lisicki in US-Open-Qualifikation

Die deutsche Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in New Haven das Viertelfinale erreicht.

Behindertensport

Paralympics-Chef offen für Idee der European Championships

IPC-Chef Andrew Parsons steht neuen Ideen aufgeschlossen gegenüber. So will er eine große Behindertensportveranstaltung in Afrika ausrichten. Eine Einbettung von wenigen Para-Wettbewerben in Events der Nicht-Behinderten ist für ihn aber keine Inklusion.