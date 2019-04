Fuglsang gewinnt Lüttich-Bastogne-Lüttich

Eine Schwede im Einzel, ein Spanier und ein Rumäne im Doppel: Europas Tischtennis-Profis haben die dominanten Chinesen bei der WM in Budapest so stark herausgefordert wie schon lange nicht mehr. Bitter aus deutscher Sicht, dass Timo Boll davon nicht profitieren konnte.

Marathon

Kipchoge in London mit Superzeit - Abate gewinnt in Hamburg

Olympiasieger Eliud Kipchoge hat eindrucksvoll seine Vormachtstellung beim London-Marathon bestätigt. In 2:02:37 Stunden siegte er zum vierten Mal an der Themse. Nur er selbst war bei seinem Weltrekord schneller. Erstmals einen deutschen Doppelsieg gab es in Düsseldorf.