Gewitter: Zuschauer sollen noch im Olympiastadion bleiben

Nguyen stürzt am Barren

Deutsche Turner als Dritte ins Team-Finale der EM

Ausgerechnet an Barren und Reck, an denen sich die deutschen Turner die größten Medaillen-Hoffnungen gemacht hatten, gab es Abstürze. Dennoch schaffte das Team den Einzug in das Finale und auch in den Gerätefinals wurden drei Plätze gebucht.