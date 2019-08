vor 49 Min.

Giro-Sieger Carapaz droht für Vuelta auszufallen

Bild: Fabio Ferrari/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press (dpa)

Giro d'Italia-Sieger Richard Carapaz droht für die am Samstag beginnende 74.

Spanien-Rundfahrt auszufallen.

Der Radprofi aus Ecuador laboriert noch an den Folgen einer Sturzverletzung von einem Kriterium in den Niederlanden am Sonntag. Dort hatte Carapaz eine Schulterprellung und Hautabschürfungen davongetragen.

Der 26-Jährige ist beim Team Movistar als Co-Kapitän neben dem Kolumbianer Nairo Quintana vorgesehen. Die Vuelta wäre quasi die letzte große Rundfahrt, die Carapaz für das spanische Team bestreitet. Der Kletterspezialist steht vor einem Wechsel zum Team Ineos um Tour-de-France-Sieger Egan Bernal und Vierfach-Champion Chris Froome. (dpa)

