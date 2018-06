vor 4 Min.

Görges beim Turnier in Birmingham im Viertelfinale Sonstige Sportarten

Julia Görges steht nach dem Sieg über die Australierin Ashleigh Barty im Viertelfinale des WTA-Turniers in Birmingham.

Birmingham (dpa) - Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier von Birmingham das Viertelfinale erreicht.

Die 29 Jahre alte Weltranglisten-13. aus Bad Oldesloe bezwang die Australierin Ashleigh Barty 7:6 (8:6), 6:3.

In der Runde der letzten acht Profis beim mit 936 000 Dollar dotierten Turnier trifft die an Nummer fünf gesetzte Görges am Freitag auf die Weltrangliste-Achte Petra Kvitová aus Tschechien. Als letzte Deutsche hatte Angelique Kerber das Turnier 2015 gewonnen. (dpa)

