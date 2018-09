Görges erreicht in Wuhan die zweite Runde

Trixi Worrack aus Cottbus setzt ihre Karriere fort und wechselt nach drei Jahren in Diensten des Canyon SRAM-Teams zur neu gegründeten Frauen-Mannschaft von Trek.

Wettbewerbe in Innsbruck

WM für Team-Weltmeister Kämna ein "Überraschungspaket"

Lennard Kämna wurde im Vorjahr als große Entdeckung gefeiert. Dann kam der Absturz: In dieser Saison legten ihn eine Reihe von Infekten lahm, im Sommer machte er eine Pause vom Rennbetrieb. Jetzt will er bei der WM in Innsbruck wieder glänzen.