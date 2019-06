vor 17 Min.

Görges im Doppel-Viertelfinale von Wimbledon

Julia Görges hat mit Barbora Zahlavova-Strycova im Doppel-Wettbewerb von Wimbledon das Viertelfinale erreicht.

Die 24-Jährige aus Bad Oldesloe und ihre tschechische Partnerin gewannen überraschend gegen die an Nummer eins gesetzte italienische Kombination Sara Errani und Roberta Vinci 3:6, 6:3, 6:2. Auch Anna-Lena Grönefeld und Kveta Peschke stehen bei dem Grand-Slam-Tennisturnier in London in der Runde der besten Acht. Im Einzel war Görges bereits in der ersten Runde gescheitert. (dpa)

