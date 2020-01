04:00 Uhr

Görges weiter, Kohlschreiber tritt nicht zum Match an

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber hat vor seinem Zweitrundenspiel bei den Australian Open zurückgezogen.

Der Augsburger könne wegen einer Muskelverletzung nicht zu seinem Match gegen den griechischen Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas antreten, teilten die Veranstalter mit.

In der ersten Runde am Montag hatte sich der 36-jährige Kohlschreiber in seinem Auftaktmatch beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison gegen den US-Amerikaner Marcos Giron in drei Sätzen durchgesetzt.

Julia Görges ist dagegen als erste deutsche Tennisspielerin in die dritte Runde der Australian Open eingezogen. Die 31-Jährige aus Bad Oldesloe kämpfte sich in ihrem Zweitrundenspiel gegen die Kroatin Petra Martic zu einem 4:6, 6:3, 7:5-Erfolg. Martic ist in der Weltrangliste derzeit höher eingestuft und beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 13 gesetzt. Doch Görges entschied nach 2:06 Stunden auch den dritten Vergleich für sich. (dpa)

