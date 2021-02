vor 37 Min.

Gojowczyk erreicht Halbfinale in Montpellier

Der deutsche Davis-Cup-Spieler Peter Gojowczyk ist beim Tennisturnier im französischen Montpellier in das Halbfinale eingezogen.

Der 31 Jahre alte Tennisprofi aus München setzte sich gegen den den Österreicher Dennis Novak in 83 Minuten mit 6:4, 6:1 durch. Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Gojowczyk am Samstag auf den an Nummer eins gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut oder den Franzosen Ugo Humbert. Die Hartplatz-Veranstaltung ist mit rund 320.000 Euro dotiert.

