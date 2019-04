12:31 Uhr

Gojowczyk übersteht Auftaktrunde in Budapest

Bild: Mario Houben/CSM via ZUMA Wire/dpa

Peter Gojowczyk in Aktion.

Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk steht beim ATP-Turnier in Budapest im Achtelfinale.

Der Weltranglisten-85. gewann sein Auftaktmatch 7:5, 6:4 gegen den Südafrikaner Lloyd Harris, der fünf Ränge hinter ihm platziert ist. In der nächsten Runde trifft der 29-jährige Gojowczyk auf den an Nummer vier gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili. Das Sandplatzturnier in Ungarns Hauptstadt ist mit gut 524.000 Euro dotiert. (dpa)

Tableau

