Golden State Warriors erreichen Playoff-Halbfinale

In den vergangenen beiden Jahren machten die Berlin Volleys die Meisterschaft beim VfB Friedrichshafen klar. Dieses Mal könnte es für Vital Heynen & Co. erneut ein bitteres Déjà-vu geben. Sportliche Abschiedsgeschenke verteilen die Volleys nicht.

Handball-Bundesliga

THW so heiß wie nie: Attacke auf Titelverteidiger Flensburg

In der Handball-Bundesliga steht das Gipfeltreffen an: Tabellenführer Flensburg-Handewitt beim Zweiten THW Kiel. Die Kieler glauben an ihre Titelchance - ganz besonders einer.