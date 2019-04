10:54 Uhr

Golden State nach Durant-Gala gegen Clippers wieder vorn

Los Angeles (dpa) – Kevin Durant hat die Golden State Warriors in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA wieder auf Kurs gebracht.

Der 30-Jährige erzielte beim 132:105 (73:52)-Auswärtserfolg des Titelverteidigers bei den Los Angeles Clippers 38 Punkte, verteilte sieben Assists und holte vier Rebounds. Damit liegen die Warriors in der Erstrundenserie mit 2:1-Siegen gegen die Clippers vorne. Golden-State-Spielmacher Stephen Curry markierte 21 Zähler, bei den Hausherren kam der Kroate Ivica Zubac auf 18 Punkte und 15 Rebounds.

Ebenfalls in der Western Conference gingen die San Antonio Spurs durch einen 118:108 (61:58)-Heimsieg gegen die Denver Nuggets mit 2:1 in der Playoffserie in Führung. Spurs-Aufbauspieler Derrick White überragte mit 36 Punkten. Im Osten setzten sich die Philadelphia 76ers auch dank 31 Zählern von Ben Simmons mit 131:115 (65:59) bei den Brooklyn Nets durch und liegen nun ebenfalls mit 2:1-Siegen vorn. (dpa)

