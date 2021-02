vor 34 Min.

Golf-Star Woods: Kein Zeitplan für Rückkehr

Nach seiner fünften Rücken-Operation und sechs Wochen vor dem Masters in Augusta ist Golf-Star Tiger Woods noch in der Reha und hat keine Vorstellung von einem Zeitplan für seine Rückkehr.

Das sagte der 45-Jährige am Rande des PGA-Turniers in Los Angeles, bei dem er Gastgeber ist.

"Ich weiß nicht, was der Plan ist", antwortete er auf die Frage, ob er vor dem Masters Anfang April noch versuchen werde, bei einem anderen Turnier an den Start zu gehen. "Ich fühle mich gut. Ich bin noch ein bisschen steif", berichtete Woods, der am 23. Dezember operiert worden war. Er habe eine weitere Kernspinuntersuchung ausstehen und befinde sich noch in der Reha.

