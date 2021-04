Grieche Tsitsipas gewinnt Turnier in Monte Carlo

Stefanos Tsitsipas hat das Tennis-Turnier in Monte Carlo gewonnen.

Der Grieche setzte sich im Endspiel der mit 2,46 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung gegen den Russen Andrej Rubljow mit 6:3, 6:3 durch und feierte damit seinen ersten Titel bei einem Event der Masters-1000-Serie. Rubljow hatte im Viertelfinale überraschend Rafael Nadal ausgeschaltet, der das Turnier in Monte Carlo in der Vergangenheit elf Mal hatte gewinnen können.

Alexander Zverev war bereits im Achtelfinale gegen David Goffin aus Belgien ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins plagte sich dabei weiter mit Schmerzen am Ellenbogen herum, will aber bei den BMW Open in München ab dem 26. April an den Start gehen.

