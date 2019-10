vor 3 Min.

Grönefeld im Doppel erneut bei WTA Finals dabei

Die deutsche Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld hat sich zum zweiten Mal für die WTA Finals im Doppel qualifiziert.

Die 34-Jährige und ihre niederländische Partnerin Demi Schuurs haben das Ticket für den Jahresabschluss der besten acht Einzelspielerinnen und der besten acht Doppel sicher.

Das teilte die Damen-Profiorganisation WTA am Montag mit. Das mit 14 Millionen Dollar dotierte Turnier findet vom 27. Oktober bis zum 3. November im chinesischen Shenzhen statt. 2017 war Grönefeld mit der Tschechin Kveta Peschke erstmals bei der lukrativen Veranstaltung dabei gewesen.

"Ich freue mich wirklich sehr, mich wieder für die WTA Finals qualifiziert zu haben, besonders mit meiner guten Freundin Demi. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Saison und hoffen, sie mit einem gutem Lauf in Shenzhen zu beenden", sagte Grönefeld in der WTA-Mitteilung. Die einstige Nummer 14 der Einzel-Weltrangliste konzentriert sich seit etlichen Jahren ausschließlich auf die Doppel-Wettbewerbe. In Wimbledon und bei den French Open hat die langjährige deutsche Fed-Cup-Spielerin die Titel im Mixed geholt.

Für die Einzelkonkurrenz hat sich als vorletzte Spielerin auch Vorjahressiegerin Jelina Switolina aus der Ukraine qualifiziert. Gelungen war dies zuvor bereits der Australierin Ashleigh Barty, den Tschechinnen Petra Kvitova und Karolina Pliskova, der Rumänin Simona Halep, der Kanadierin Bianca Andreescu und der Japanerin Naomi Osaka. (dpa)

