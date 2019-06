vor 43 Min.

Haas über Kerber: "Als Mitfavoritin nach Wimbledon"

London (dpa) - Der frühere Tennisprofi Tommy Haas traut Angelique Kerber in Wimbledon die Titelverteidigung zu.

"Wenn sie eine gute Auslosung erwischt und in die zweite Woche kommt, ist alles drin. Insbesondere als Titelverteidigerin fährt sie da mit positiven Gefühlen hin", sagte der einstige Weltranglisten-Zweite (41), der Kerber auf Mallorca zugeschaut hatte, der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn Angie so weiterspielt, fährt sie als Mitfavoritin nach Wimbledon."

Nach ihrem Erstrunden-Scheitern bei den French Open in Paris hat Kerber auf Rasen bislang überzeugt. Bei der Wimbledon-Generalprobe in Eastbourne trifft die 31-jährige Kielerin nach einem Sieg über die rumänische Topspielerin Simona Halep im Halbfinale auf Ons Jabeur aus Tunesien. Auf Mallorca hatte die Weltranglisten-Fünfte in der vergangenen Woche ebenfalls das Semifinale erreicht.

In London werden heute (11.00 Uhr) die Erstrunden-Partien für Wimbledon ausgelost. Das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison beginnt am 1. Juli. (dpa)

