Halep, Barty und Keys im French-Open-Viertelfinale

Springreiter Nisse Lüneburg hat sich einen Platz in den Statistiken des deutschen Derbys erobert. Der 30-Jährige gewinnt in Hamburg zum dritten Mal den Klassiker. Sandra Auffarth verpasst es, die 44-jährige Siegesserie der Männer zu beenden.

WM-Ticket in Gefahr

Handball-Frauen nur Remis in Kroatien

Das hatten sich Deutschlands Handballerinnen anders vorgestellt. Nach einer schwachen Leistung verpasst die DHB-Auswahl in Kroatien die erhoffte Vorentscheidung im Kampf um das WM-Ticket. Am Mittwoch in Hamm muss ein Sieg her.