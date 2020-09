14:51 Uhr

Halep erste Finalistin in Rom

Die rumänische Weltranglisten-Zweite Simona Halep hat beim Masters-1000-Turnier in Rom als erste Tennisspielerin das Finale erreicht.

Die 28-Jährige rang am Sonntag die Spanierin Garbine Muguruza mit 6:3, 4:6, 6:4 nieder und ist damit seit dem Neu-Start nach der Corona-Pause weiter ungeschlagen. Halep, die auf einen Start bei den US Open in New York verzichtet hatte, hatte zuvor bereits das Turnier in Prag gewonnen. Im Endspiel am Sonntag trifft die Rumänin auf die Gewinnerin des Duells zwischen den beiden Tschechinnen Marketa Vondrousova und Karolina Pliskova.

© dpa-infocom, dpa:200920-99-637529/2 (dpa)

WTA-Profil Halep

Turnier-Tableau

Themen folgen