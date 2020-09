vor 2 Min.

Halep und Pliskova im Finale beim Turnier in Rom

Titelverteidigerin Karolina Pliskova und die rumänische Weltranglisten-Zweite Simona Halep bestreiten beim Masters-Tennisturnier in Rom am Montag das Finale.

Im tschechischen Duell besiegte Pliskova Marketa Vondrousova mit 6:2, 6:4. Die rumänische Weltranglisten-Zweite Simona Halep hatte zuvor die Spanierin Garbine Muguruza mit 6:3, 4:6, 6:4 niedergerungen. Damit ist sie seit dem Neu-Start nach der Corona-Pause weiter ungeschlagen.

Halep, die auf einen Start bei den US Open in New York verzichtet hatte, hatte zuvor bereits das Turnier in Prag gewonnen.

