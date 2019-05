15.05.2019

Hammerwerferin Heidler erhält nachträglich Olympia-Silber

Die ehemalige Hammerwerferin Betty Heidler erhält nachträglich die Silbermedaille von den Olympischen Spielen 2012 in London.

Ex-Hammerwerferin Betty Heidler erhält sieben Jahre nach den Olympischen Spielen 2012 in London nachträglich die Silbermedaille.

Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, wird ihr das Edelmetall am 25. September bei einer Zeremonie im Sitz des Dachverbandes in Frankfurt am Main von Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, und DOSB-Präsident Alfons Hörmann überreicht.

Die heute 35 Jahre alte frühere Weltmeisterin und Starterin der LG Eintracht Frankfurt rückte vom dritten auf den zweiten Platz der London-Spiele vor, weil die damalige Siegerin Tatjana Lissenko aus Russland wegen Dopings disqualifiziert wurde. (dpa)

Themen Folgen