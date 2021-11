Nach Corona-Infektionen: SC Magdeburg wieder im Training

Handball-Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg befindet sich seit Mittwoch wieder im Mannschaftstraining.

Wie der Verein bekannt gab, kam es in drei Testreihen in den vergangenen Tagen zu keinen weiteren positiven Fällen in der Mannschaft.

Am Wochenende waren vier Spieler sowie zwei Personen im Umfeld des Teams positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb wurden die Spiele gegen TuS N-Lübbecke in der Bundesliga sowie gegen IK Sävehof in der European League abgesagt. Die Partie am Sonntag gegen GWD Minden wird ausgetragen.

"Die kurze Unterbrechung und die Spielabsagen sind auch rückblickend absolut notwendig gewesen, um Klarheit über die aktuelle Infektionslage zu bekommen. Wir bereiten uns nun auf das kommende Wochenende vor. Wann die infizierten Spieler wieder ins Team-Training einsteigen können, steht derzeit noch nicht fest", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt.

