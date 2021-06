Tabellenführer THW Kiel mit Auswärtssieg in Ludwigshafen

Die Handballer des THW Kiel haben im Kampf um die deutsche Meisterschaft vorgelegt.

Der Titelverteidiger gewann am Sonntag sein Auswärtsspiel bei den abstiegsbedrohten Eulen Ludwigshafen mit 29:20 (13:10) und behauptete damit die Tabellenspitze in der Bundesliga. Beste Werfer waren Hendrik Pekeler mit sechs Toren für Kiel sowie Hendrik Wagner und Max Neuhaus mit je fünf Treffern für Ludwigshafen.

Die Eulen waren für die Mannschaft von THW-Coach Filip Jicha der erwartet schwere Gegner. Erst in der 15. Minute gelang Domagoj Duvnjak mit dem 6:5 die erste Kieler Führung. Der Kroate war es auch, der gedankenschnell mit einem Wurf ins leere Ludwigshafener Tor den Drei-Tore-Pausenvorsprung sicherte.

Auch nach dem Seitenwechsel kämpften die Ludwigshafener um die Chance, zum vierten Mal in Serie den Ligaverbleib zu schaffen. Gegen die Angriffswucht der Kieler kamen die Schützlinge von Trainer Benjamin Matschke aber nicht mehr an. So hatte der THW beim 21:14 (45.) durch Rune Dahmke für die Vorentscheidung gesorgt und konnte seine Stammkräfte schonen.

