Machbare Gegner für deutsche Teams in European League

Die Handball-Bundesligisten haben bei der Auslosung der Gruppenphase der European League größtenteils machbare Gegner zugeteilt bekommen.

Die schwerste Gruppe erwischte Pokalsieger TBV Lemgo, der es in der Staffel B unter anderem mit dem letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten HBC Nantes sowie dem portugiesischen Spitzenclub Benfica Lissabon zu tun bekommt.

Titelverteidiger SC Magdeburg wird dagegen als klarer Favorit in die Gruppe C starten, wo es etwa gegen den schwedischen Club IK Sävehof oder BM Logroño La Rioja aus Spanien geht. Als dritter deutscher Vertreter treffen die Füchse Berlin in der Gruppe A unter anderem auf Pfadi Winterthur aus der Schweiz und Fenix Toulouse aus Frankreich.

Die Gruppenphase beginnt am 19. Oktober. Die jeweils besten vier Mannschaften der Sechsergruppen schaffen den Sprung ins Achtelfinale.

