Handball WM 2019: Infos zu Tickets, Spielstätten und Austragungsorten Sonstige Sportarten

Die Handball WM 2019 findet endlich wieder in Deutschland statt. Hier erfahren Sie, wo es Tickets und Karten gibt und in welchen Städten und Austragungsorten die WM stattfindet.

Die Handball Weltmeisterschaft 2019 findet endlich wieder in Deutschland statt – das sich die Austragung der WM mit Dänemark teilt. Hier erfahren Sie, in welchen Städten und Spielstätten die WM stattfindet und wo es Tickets und Karten gibt.

Handball WM 2019: Hier gibt's Tickets und Karten und das kosten sie

Tickets und Karten zur Handball WM 2019 in Deutschland und Dänemark gibt es an allen bekannten Verkaufsstellen und im Internet, etwa bei Eventim oder Viagogo. Die Ticket-Preise variieren stark, je nachdem welches Spiel man sehen will und wie lange man in der Halle bleiben will. Aktuell beginnen die Preise für Tickets und Karten bei 37 Euro. Wer noch Karten oder Tickets für die Handball Weltmeisterschaft kaufen oder bestellen will, sollte dies schnell machen, da der Andrang Stand November 2018 sehr hoch ist.

Handball Weltmeisterschaft: Spielstätten, Arenen, Städte & Austragungsorte der Partien

Die Spiele der Handball WM in Deutschland und Dänemark werden in sechs Städten/Stadien ausgetragen, vier in Deutschland (Berlin, Köln, München & Hamburg), zwei in Dänemark (Kopenhagen & Herning). Dies hier sind die Spielstätten und Austragungsorte samt Stadt:

Royal Arena, Kopenhagen (13.500 Zuschauer)

Die Royal Arena ist eine Multifunktions-Halle im Stadtteil Ørestad Syd der Hauptstadt von Dänemark, Kopenhagen. Sie wurde am 3. Februar 2017 eröffnet und bietet max. 16.000 Besuchern Platz. Die Halle bietet mehrere Hotels in der Nähe und ist mit dem Auto nur zehn Minuten vom Flughafen Kopenhagen-Kastrup weit weg.

Jyske Bank Boxen, Herning (15.000)

Die Jyske Bank Boxen ist eine 2010 eröffnete Mehrzweckhalle in der Stadt Herning in Dänemark. Die Halle bietet für bis zu 15.000 Besucher Platz. Der Inhaber ist der MCH-Konzern, der zugleich das Fußballstadion MCH-Arena betreibt.

Mercedes-Benz Arena, Berlin (14.800)

Die Mercedes-Benz-Arnea ist eine Mehrzweckhalle im Berliner Ortsteil Friedrichshain. Die Eröffnungsfeier fand am 10. September 2008 statt. In der Arnea finden Sport-Veranstaltungen statt, daneben Konzerte und Co.

Olympiahalle, München (12.000)

Die Olympiahalle München ist eine Mehrzweckhalle im Olympiapark im Teilbezirk Am Riesenfeld der bayerischen Landeshauptstadt München.

LANXESS Arena, Köln (19.250)

Die Lanxess Arena ist eine Mehrzweckhalle in Köln, die bis zur Umbenennung 2008 Kölnarena hieß. Sie liegt im rechtsrheinischen Kölner Stadtteil Deutz und trägt den Spitznamen Henkelmännchen.

Barclaycard Arena, Hamburg (13.300)

Die Barclaycard Arena ist eine Multifunktionsarena für sportliche und kulturelle Veranstaltungen in Hamburg. Sie liegt im Stadtteil Bahrenfeld in direkter Nachbarschaft des Volksparkstadions.

Wir halten Sie zur Handball WM 2019 in Dänemark und Deutschland natürlich insbesondere über die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft auf dem Laufenden. (AZ)

