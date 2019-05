vor 18 Min.

Hanfmann bei French Open ohne Chance gegen Nadal

Der Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist bei den French Open gegen Rekordsieger Rafael Nadal erwartungsgemäß ausgeschieden.

Der 27-Jährige war beim 2:6, 1:6, 3:6 gegen den elfmaligen Roland-Garros-Champion chancenlos. Nadal trifft bei der Sandplatz-Veranstaltung in Paris jetzt auf den Stuttgarter Yannick Maden. Der 29-Jährige gewann gegen den Belgier Kimmer Coppejans in 3:06 Stunden 7:6 (7:0), 7:5, 6:3. Maden ist in der Weltrangliste auf Platz 114 notiert.

Mischa Zverev musste in Paris eine weitere Auftakt-Niederlage hinnehmen. Der ältere Bruder des Weltranglisten-Fünften Alexander Zverev verlor gegen den Franzosen Richard Gasquet in einer Stunde und 39 Minuten 3:6, 4:6, 3:6. Für den 31 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg war es beim achten Start in Roland Garros die siebte Erstrunden-Niederlage. Nur im vergangenen Jahr hatte er es in die dritte Runde geschafft.

Alexander Zverev bestreitet bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris sein Auftakt-Match am Dienstag gegen den Australier John Millman. (dpa)

