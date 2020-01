07:18 Uhr

Hanning erwartet Auftaktsieg der deutschen Handballer

DHB-Vizepräsident Bob Hanning erwartet im EM-Auftaktspiel der deutschen Handballer gegen Turnier-Neuling Niederlande einen Sieg.

"Die Niederländer sind nicht gefährlich, wenn wir die gleichen Emotionen in das Spiel reinstecken wie sie. Wir sind auf allen Positionen besser besetzt", sagte Hanning vor der Partie am Donnerstag (18.15 Uhr/ ZDF) in Trondheim.

Aus seiner Sicht könne die DHB-Auswahl nur Probleme bekommen, wenn sie den Gegner unterschätze und die erforderliche Einstellung vermissen lasse. "Wenn du nicht kämpfst und keine Präsenz hast, ist es natürlich gegen jede Mannschaft schwer", sagte Hanning. "Aber davon gehe ich nicht aus." (dpa)

