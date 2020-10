vor 1 Min.

Hart gewinnt 15. Giro-Etappe - Almeida verteidigt Rosa

Der Portugiese Joao Almeida hat sein Rosa Trikot beim Giro d'Italia der Radprofis verteidigt, in den Dolomiten aber wichtige Sekunden gegen seinen Rivalen Wilco Kelderman verloren.

Auf den 185 Kilometern von Base Aerea Rivolto nach Piancavallo wurde Almeida im Schlussanstieg von einem Trio um den Niederländer Kelderman abgehängt und belegte Tagesplatz vier. Im Gesamtklassement behält er aber 15 Sekunden Vorsprung auf seinen Widersacher. Die Etappe sicherte sich der Brite Tao Geoghegan Hart vom Ineos-Team, Kelderman wurde im Schlussspurt Zweiter.

Almeidas Führung könnte in den kommenden beiden Tagen zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Sollten sich am Ruhetag weitere positive Corona-Tests ergeben, droht der Italien-Rundfahrt noch vor der Fortsetzung am Dienstag das vorzeitige Ende. Die Teams Jumbo-Visma und Mitchelton-Scott sind nach teaminternen Infektionen bereits nach dem ersten Ruhetag geschlossen ausgestiegen. Das Duo Rafal Majka (Polen) und Patrick Konrad (Österreich) vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe belegte die Tagesplätze fünf und sechs.

