Hockey-Damen gewinnen auch drittes Spiel gegen Indien

Deutschlands Hockey-Damen haben auch ihren dritten Olympia-Test gegen Indien mit einem Zu-Null-Sieg beendet.

Die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger setzte sich in Düsseldorf mit 2:0 (1:0) gegen den Weltranglisten-Neunten durch.

Die Tore erzielten Sonja Zimmermann (25. Minute) aus Mannheim und die Hamburgerin Franzisca Hauke (42.) für die DHB-Auswahl, die die ersten beiden Duelle am vergangenen Wochenende an gleicher Stelle mit 5:0 am Samstag und mit 1:0 am Sonntag gewonnen hatte.

