Hockey-Herren im WM-Viertelfinale gegen Belgien

Handball- Nationalmannschaft

Paris-Trip oder Heimreise: EM-Weg für DHB-Frauen offen

Nach zwei spielfreien Tagen steht für die deutschen Handballerinnen am späten Mittwochabend die Entscheidung an: Im letzten Hauptrundenspiel der EM in Frankreich geht es gegen die Niederlande - der weitere Weg steht erst nach Abpfiff fest.