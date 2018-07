20:25 Uhr

Hüttenberg holt Schweden Stegefelt Sonstige Sportarten

Bild: Michael Erichsen/Bildbyran via ZUMA Wire (dpa)

Der TV Hüttenberg hat den schwedischen Rückraumspieler Markus Stegefelt verpflichtet.

Wie der Handball-Bundesligist mitteilte, wird der 24-Jährige gemeinsam mit Johannes Klein die Position im linken Rückraum besetzen.

Beim HBW Balingen-Weilstetten, seiner ersten Station in Deutschland, hatte Stegefelt in der Bundesliga und in der 2. Liga gespielt. Im vergangenen Dezember erlitt er nach einer starken Vorrunde einen Kreuzbandriss und konnte seither nicht mehr ins Spielgeschehen eingreifen. (dpa)

