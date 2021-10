Indian Wells

Erstrunden-Aus für Petkovic bei Turnier in Indian Wells

Am Wochenende beim WTA-Turnier in Chicago lief es noch richtig gut für Andrea Petkovic. In Indian Wells hatte die Tennisspielerin dann nicht mehr so viel Glück.

Die deutsche Tennisspielerin Andrea Petkovic ist beim WTA-Turnier im kalifornischen Indian Wells in der ersten Runde gescheitert. Die 34 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen Julia Putinzewa aus Kasachstan 6:7 (2:7), 1:6. Nach 94 Minuten musste sich die Fed-Cup-Spielerin aus Hessen geschlagen geben. Petkovic hatte noch am Wochenende beim WTA-Turnier in Chicago den Titel in der Doppel-Konkurrenz gewonnen. An der Seite der 46 Jahre alten Tschechin Kveta Peschke holte sie den ersten Doppel-Titel ihrer Karriere. Zweite deutsche Teilnehmerin in Indian Wells ist die Kielerin Angelique Kerber, die in der ersten Runde ein Freilos hatte. © dpa-infocom, dpa:211007-99-507652/2 (dpa) Tennis-Turnier Indian Wells Turniertableau Damen

