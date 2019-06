vor 19 Min.

Judoka Starke holt zweite Bronzemedaille für deutsches Team

Pauline Starke hat bei den Europaspielen in Minsk die zweite Bronzemedaille für das deutsche Team geholt.

Judoka Pauline Starke aus Hannover hat durch einen Sieg über ihre Teamkameradin Sappho Coban (Karlsruhe) bei den Europaspielen in Minsk die zweite Bronzemedaille für das deutsche Team geholt.

Starke war nach einer Niederlage im Viertelfinale der Klasse bis 57 Kilogramm erst über die Trostrunde so weit gekommen. Am Morgen waren Sandra und Christian Reitz Dritte im Mixed-Wettbewerb mit der Luftpistole geworden. Judokämpfer Moritz Plafky (JC Hennef) vergab die Chance auf Bronze in der Klasse bis 60 Kilogramm, als er dem WM-Dritten Amiran Papinaschwili aus Georgien unterlag. (dpa)

Olympic Channel

Europaspiele bei Sport1

Website der Europaspiele

Ergebnisse Judo Minsk

Themen Folgen