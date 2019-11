vor 16 Min.

Kanada im Davis-Cup-Viertelfinale - Kolumbien raus

Tennis satt gab es am zweiten Tag der Davis-Cup-Endrunde in Madrid. Während Deutschland erst am Mittwoch ins Geschehen eingreift, sind die ersten Entscheidungen bereits gefallen.

Kanada hat bei der Davis-Cup-Endrunde in Madrid als erstes Tennis-Team das Viertelfinale erreicht. Die Kanadier setzten sich am Dienstagabend im La Caja Magica gegen die USA mit 2:1 durch und holten damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Am Montag hatte Kanada bereits mit 2:1 gegen Italien gewonnen. Gegen die USA machten Vasek Pospisil gegen Reilly Opelka und Denis Shapovalov gegen Taylor Fritz den Erfolg jeweils in zwei Sätzen schon in den Einzeln perfekt. Zum Doppel traten die Kanadier nicht mehr an.

Die USA kämpfen nun am Mittwoch gegen Italien um Platz zwei in der Gruppe F, der eventuell auch noch zum Weiterkommen reichen kann. Neben den sechs Gruppensiegern qualifizieren sich auch noch die beiden besten Zweiten für das Viertelfinale.

Für Kolumbien ist die Mammut-Veranstaltung mit 18 Teams dagegen bereits wieder vorbei. Die Südamerikaner verloren gegen Australien und kassierten damit die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Nick Kyrgios gegen Alejandro Gonzalez und Alex de Minaur gegen Daniel Elahi Galan holten bereits in den Einzeln in je zwei Sätzen die beiden Punkte für die Australier, die nun am Mittwoch gegen Belgien um Platz eins in der Gruppe D kämpfen.

Am späten Abend feierte Rafael Nadal seinen ersten Sieg in Madrid. Der Weltranglisten-Erste rang den Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6 (9:7) nieder und schaffte in der Partie Spanien gegen Russland damit den Ausgleich. Zuvor hatte Roberto Bautista Agut gegen Andrei Rubljow in drei Sätzen verloren. Die Entscheidung musste daher im Doppel fallen, das erst nach Mitternacht beginnen sollte. (dpa)

