vor 43 Min.

Kanzlerin Merkel gratuliert Kerber zum Wimbledon-Titel Sonstige Sportarten

London (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der deutschen Tennisspielerin Angelique Kerber zum Wimbledon-Titel gratuliert.

"Ganz herzlichen Glückwunsch an Angelique Kerber. Ich freue mich sehr mit ihr über ihre begeisternde Leistung und ihren ersten Sieg in Wimbledon", twitterte ein Sprecher der Bundesregierung am Samstag. Die 30 Jahre alte Kerber hatte zuvor durch einen 6:3, 6:3-Erfolg gegen Serena Williams als erste Deutsche seit Steffi Graf 1996 das bedeutendste Tennisturnier der Welt gewonnen. (dpa)

