vor 22 Min.

Kaymer Achter - Schwede Kinhult gewinnt

Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat das British Masters im englischen Southport auf dem geteilten achten Rang beendet.

Der 34-Jährige aus Mettmann spielte auf dem Par-72-Kurs eine starke 66er-Finalrunde und kam nach vier Tagen auf ein Gesamtergebnis von 278 Schlägen. Den Sieg bei dem mit drei Millionen britischen Pfund (3,47 Millionen Euro) dotierten Turnier sicherte sich Marcus Kinhult. Der 22 Jahre alte Schwede gewann im Hillside Golf Club in der Nähe von Liverpool mit 272 Schlägen vor einem Trio mit jeweils 273 Schlägen: den Engländern Eddie Pepperell und Matt Wallace und dem Schotten Robert MacIntyre. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer (286) wurde 58.

Für Kaymer war das British Masters die Generalprobe für die PGA Championship in der kommenden Woche in New York. Die ehemalige Nummer eins der Welt wird ab diesem Donnerstag als einziger Deutscher beim zweiten Major-Turnier des Jahres abschlagen. Vor neun Jahren hatte Kaymer bei der PGA Championship in Whistling Straits den ersten seiner bisher zwei Major-Titel gewonnen. (dpa)

Leaderboard

Themen Folgen