Kein Start in Monte Carlo: Medwedew mit Corona infiziert

Monte Carlo (dpa) - Der russische Tennisprofi Daniil Medwedew hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Der Weltranglisten-Zweite wurde positiv getestet und kann deshalb nicht am Masters-Sandplatzturnier diese Woche in Monte Carlo teilnehmen, wie die ATP am Dienstag mitteilte. Medwedew wurde sofort isoliert und wird weiterhin vom Turnierarzt überwacht.

"Es ist eine große Enttäuschung, nicht in Monte-Carlo zu spielen. Mein Fokus liegt jetzt auf der Genesung und ich freue mich darauf, so schnell und sicher wie möglich wieder auf Tour zu gehen", sagte der 25-jährige Moskauer, der sowohl im Einzel als auch im Doppel antreten wollte.

© dpa-infocom, dpa:210413-99-184937/2 (dpa)

ATP-Mitteilung